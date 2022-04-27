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"سانا": مقتل 4 جنود وجرح 3 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على محيط دمشق

أخبار العالم العربي

صورة من وكالة "سانا"
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أفادت وكالة "سانا" بمقتل 4 جنود وجرح 3 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على بعض النقاط في محيط دمشق.

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد 4 جنود وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

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