المغرب.. حريق ضخم يلتهم سوق الصالحين في سلا - فيديو

نشب حريق ضخم مساء الثلاثاء بسوق الصالحين لبيع الخشب والأفرشة المنزلية والملايات بحي كريمة بمدينة سلا بالمغرب.

ورجحت مصادر مطلعة، أن "الحريق سيخلف خسائر مادية فادحة، حيث أتى على العديد من المحلات التجارية بالسوق، والتي يبلغ تعدادها 1700 محل".

وسارعت فرق الدفاع المدني ورجال مكافحة الحرائق إلى مكان الحادث بهدف السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى مساحة أكبر.

وزارت لجنة رفيعة يقودها والي الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، سوق الصالحين بالمدينة الأسبوع الماضي، من أجل "الاستعداد لتدشينه من قبل الملك محمد السادس خلال الأيام الماضية، إلا أنه أنباء روجت عن إلغاء التدشين بسبب الوقوف على عدة مخالفات فيه".

من جهته، أعلن رئيس جماعة "سلا" عمر السنتيسي، الأسبوع الماضي، عن "دعوة للمنافسة لأجل إبرام عقد التدبير المفوض ببناء وتجهيز واستغلال مرآب عمومي تحت أرضي السوق"، وحدد مبلغ ضمان المشاركة في طلب العروض بـ200 ألف درهم.

وذكرت مصادر محلية، أن "المخالفات شملت عيوبا في البنيات وعدم إدراج مرآب تحتي للسيارات وفق وثائق المشروع الذي قدم أمام الملك، بحضور وزير الداخلية وعدد من المسؤولين في المملكة، بالإضافة إلى توزيع المحلات على أشخاص وصفوا بالغرباء عن المدينة ويقطنون مدن أخرى مثل الدار البيضاء والخميسات والرابط بدون وجه حق".

المصدر: "زنقة 20"