بن سلمان يبحث مع جونسون سبل تطوير التعاون بين الرياض ولندن والأزمة الأوكرانية
Globallookpress
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بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وملفات إقليمية ودولية والتطورات في أوكرانيا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بجونسون، وبحثا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
المصدر: "واس"