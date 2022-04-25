مباحثات عراقية سورية لضبط الحدود منعا لتهريب النفط وتسلل الإرهابيين

الزاملي مع السفير السوري في بغداد ـ (المكتب الإعلامي للنائل الأول لرئيس مجلس النواب)

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي على ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني مع سوريا، وضبط الحدود بما يضمن عدم تسلل الإرهابيين، والحد من عمليات تهريب النفط.

جاء ذلك خلال لقاء الزاملي مع السفير السوري في بغداد صطام الدندح، وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الزاملي شدد "على ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، سيما في ضبط ومراقبة الحدود المشتركة بما يضمن عدم تسلل العصابات الارهابية، والحد من عمليات تهريب النفط والعمل على وضع المعالجات اللازمة بشأن ذلك".

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وأضاف أن الزاملي دعا إلى "أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية حول تحركات الخلايا الإرهابية، سيما في المناطق الرخوة التي تنشط فيها بين البلدين".

واتفق الزاملي مع السفير السوري على "أهمية استثمار العلاقات السياسية المتوازنة الحالية للمضي نحو تعزيز الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة وتنشيط الحركة التجارية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

المصدر: RT