وزير الخارجية الإسباني: لا نريد "تأجيج خلافات عقيمة" مع الجزائر

قال وزير خارجية إسبانيا إنه "لا يريد تأجيج خلافات عقيمة" مع الجزائر، وذلك ردا على إدانة الجزائر "للتحول" في موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي.

وعبر حوار إذاعي، سئل الوزير خوسيه مانويل ألباريس عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصف التحول في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية بأنه "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا".

وقال عبر إذاعة أوندا ثيرو: "لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارا سياديا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته".

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وكان تبون قال إن لبلاده علاقات طيبة مع إسبانيا، واستدرك: "لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية "غير كل شيء".

وأشار تبون إلى أن بلاده تعتبر إسبانيا "القوة المديرة للإقليم طالما لم يتم التوصل لحل" لهذا النزاع".

وحول تصريحات تبون، قال ألباريس الذي استوردت بلاده مؤخرا نحو ربع غازها من الجزائر، إن "من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية".

موقف مدريد التي أعلنت دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، واعتبرته "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع"، استنكرته الجزائر واستدعت على إثره سفيرها في إسبانيا.

المصدر: "أ ف ب"