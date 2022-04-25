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مصر.. إحباط محاولة تهريب كبرى قبل عيد الفطر

أخبار العالم العربي

مصر.. إحباط محاولة تهريب كبرى قبل عيد الفطر
Globallookpress
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها بنحو 44 مليون جنيه.

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وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة، والمكون من 7 عناصر إجرامية من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، تخصصوا في نقل وتهريب كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها، لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن قيامهم بإعداد مخازن سرية، لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل، تمهيدًا لتسليمها لعملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن السويس – جنوب سيناء – الدقهلية؛ تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على 3 طن لمخدر البانجو – 500 كجم لمخدر الحشيش – 200 كجم لمخدر الهيدرو – 10 كجم لمخدر الأفيون – مخبأين داخل مخازن سرية بعدد من السيارات، وكذا ضبط مبلغ مالي – 10 هواتف محمولة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 44 مليون جنيه تقريبا، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: القاهرة 24

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