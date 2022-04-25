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أمير قطر مهنئا ماكرون: علاقاتنا بفرنسا استراتيجية وقوية

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أمير قطر مهنئا ماكرون: علاقاتنا بفرنسا استراتيجية وقوية
Globallookpress
صوة أرشيفية
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هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأحد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين.

وقال الأمير تميم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أهنئ فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقة التي تربطنا بها علاقات استراتيجية وقوية".

وأضاف: "أتمنى لفخامته التوفيق في المرحلة القادمة وأتطلع للاستمرار في العمل سويا لتحقيق أهداف بلدينا المشتركة في التنمية والسلام الدولي".

وحسب النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي  نشرتها الداخلية الفرنسية حصل ماكرون على 58,55% من الأصوات فيما حصلت منافسته زعيمة اليمين مارين لوبان على 41,45% من أصوات الناخبين.

المصدر: وسائل إعلام قطرية

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