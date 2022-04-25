أمير قطر مهنئا ماكرون: علاقاتنا بفرنسا استراتيجية وقوية

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأحد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين.

وقال الأمير تميم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أهنئ فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقة التي تربطنا بها علاقات استراتيجية وقوية".

وأضاف: "أتمنى لفخامته التوفيق في المرحلة القادمة وأتطلع للاستمرار في العمل سويا لتحقيق أهداف بلدينا المشتركة في التنمية والسلام الدولي".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.#قناpic.twitter.com/MVNQfSY6pB — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 24, 2022

وحسب النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي نشرتها الداخلية الفرنسية حصل ماكرون على 58,55% من الأصوات فيما حصلت منافسته زعيمة اليمين مارين لوبان على 41,45% من أصوات الناخبين.

المصدر: وسائل إعلام قطرية