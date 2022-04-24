الرئيس الجزائري: ندعم الشرعية الدولية لذلك ندعم حكومة الدبيبة في ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن هذا الدعم نابع من دعم بلاده للشرعية الدولية.

وفي لقاء إعلامي، تطرق تبون إلى الملف الليبي قائلا إن "الجزائر تدعم الشرعية الدولية ولذلك هي تدعم حكومة الدبيبة".

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وأضاف: "الأشقاء في ليبيا طلبوا من الجزائر تنظيم مؤتمر دولي، والدولة الجزائرية بصدد دراسة الأمر وتحاول دوما لم الشمل لا التفرقة".

وتابع: "نحن نسير مع الشرعية الدولية في ليبيا ولا يوجد حل هناك دون الرجوع إلى الشعب".

وأردف قوله: "لا بد من انتخابات تشريعية في ليبيا، لكي تعود الشرعية للشعب، والبرلمان هو من يقرر شكل الحكومة الجديدة".

المصدر: "النهار" + "الشروق"