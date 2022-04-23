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مشاورات أمريكية جزائرية حول تنظيم الانتخابات في ليبيا

أخبار العالم العربي

مشاورات أمريكية جزائرية حول تنظيم الانتخابات في ليبيا
Gettyimages.ru
مشاورات أمريكية - جزائرية حول تنظيم الانتخابات في ليبيا
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بحث مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت مع سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة أحمد بوطاش، تطورات الملف الليبي وسير تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وقال شوليت في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، السبت، إنه تطرق في محادثاته مع السفير الجزائري إلى الأزمة في أوكرانيا، إلى جانب ملف تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وقبل أسبوعين، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى الجزائر والمغرب.

ووصف بلينكن في تصريحات صحفية عقب محادثات جمعته بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجزائر بالصوت الحاسم في "الجهود الدولية لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

المصدر: RT + وكالات

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