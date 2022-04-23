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تبون: الجزائر لن تتخلى عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية لأن المسألتين تتعلقان بتصفية الاستعمار

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تبون: الجزائر لن تتخلى عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية لأن المسألتين تتعلقان بتصفية الاستعمار
Globallookpress
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وقضية الصحراء، مؤكدا أن هذه المسألة تتعلق بـ"تصفية الاستعمار".

وفي لقاء إعلامي، قال تبون إن "دور الجزائر المحوري في عدة قضايا المنطقة عاد من جديد".

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وأضاف أن "الجزائر لن تتخلى عن فلسطين والصحراء الغربية لأنها مسألة تتعلق بتصفية الاستعمار".

وشدد على أن "القضية الفلسطينية من الثوابت الجزائرية منذ عهد الرئيس هواري بومدين نظرا لقدسية المكان".

وعن تغيير مدريد لموقفها حيال قضية الصحراء، اعتبر أن "ما فعلته إسبانيا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا والقرار ليس من يقبل هذا الحل أو ذاك، فإسبانيا مازالت مسؤوليتها في الصحراء الغربية، والقانون الدولي يعتبرها الدولة المتصرفة حاليا، وغير مسموح لها بمنح بلد مستعمر لدولة أخرى".

وتابع: "لدينا علاقات طيبة مع إسبانيا ولكن رئيس الحكومة تخلى عن كل شيء، ونحن نعتبر إسبانيا مسؤولة تاريخيا عن النزاع" المتعلق بالصحراء.

وأدرف قوله" نريد تطبيق القانون الدولي بالنسبة لإسبانيا، المشكلة مع حكومة إسبانيا وليس الدولة الإسبانية التي لدينا علاقات وثيقة معها، والمطلوب منها مراجعة موقفها من نزاع الصحراء الغربية".

وطمأن الشعب الإسباني مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن تموينه بالغاز مهما كانت الظروف.

المصدر: "الشروق"

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