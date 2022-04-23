"حضره الكاظمي".. مصدر يكشف لـRT فحوى اجتماع أمني بين الرياض وطهران في بغداد

كشف مصدر عراقي اليوم السبت في حديث لـRT فحوى الاجتماع السعودي الإيراني في بغداد بحضور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر إن "الكاظمي حضر الاجتماع بين الوفدين الأمنيين السعودي والإيراني في بغداد، كما حضره نائب مستشار الأمن القومي الإيراني، ومدير المخابرات السعودية".

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وأضاف أن "الجانبين اتفقا على انتهاء المفاوضات الأمنية، وسينتقلان إلى المفاوضات الدبلوماسية".

وأشار المصدر إلى أنه "من المتوقع أن يكون لقاء سادسا على الأراضي العراقية".

وتابع أن "الاجتماع كان إيجابيا، واتفقا على مجموعة نقاط بالتهدئة بين الرياض وطهران".

وبين المصدر أن "الاجتماع استمر لعدة ساعات، وقام الوفد الإيراني بزيارة دينية، أما الوفد السعودي فغادر بغداد في وقت متأخر".

المصدر: RT