 
مباشر

بعد إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

أخبار العالم العربي

بعد إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا
Legion-Media
معبر بيت حنون - "إيريز" (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svc9

قررت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، الإبقاء على إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" غدا الأحد وحتى إشعار آخر، أمام العمال والتجار، وذلك بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان، وفي أعقاب جلسة للمداولات الأمنية، عقدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الليلة الماضية.

وقال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة إنه "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لن يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".

إقرأ المزيد
بدءا من الغد.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع
بدءا من الغد.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع

وأضاف البيان أن القرار حول إعادة فتح الحاجز، وهو المعبر الوحيد المخصص للعمال في غزة، "سيتخذ بناء على تقييم أمني لاحق للأوضاع في قطاع غزة".

يذكر أن معبر "إيريز" إلى جانب المعابر مع الضفة الغربية، كانت مغلقة منذ عصر الخميس بسبب عطلة عيد الفصح اليهودي، وكان من المقرر أن يظل الإغلاق ساريا حتى يوم السبت.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف في مساء أمس الجمعة وفجر اليوم، دون أن يؤدي ذلك إلى أي أضرار.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا