بعد إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

قررت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، الإبقاء على إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" غدا الأحد وحتى إشعار آخر، أمام العمال والتجار، وذلك بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان، وفي أعقاب جلسة للمداولات الأمنية، عقدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الليلة الماضية.

وقال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة إنه "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لن يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".

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وأضاف البيان أن القرار حول إعادة فتح الحاجز، وهو المعبر الوحيد المخصص للعمال في غزة، "سيتخذ بناء على تقييم أمني لاحق للأوضاع في قطاع غزة".

يذكر أن معبر "إيريز" إلى جانب المعابر مع الضفة الغربية، كانت مغلقة منذ عصر الخميس بسبب عطلة عيد الفصح اليهودي، وكان من المقرر أن يظل الإغلاق ساريا حتى يوم السبت.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف في مساء أمس الجمعة وفجر اليوم، دون أن يؤدي ذلك إلى أي أضرار.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية