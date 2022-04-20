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بدءا من الغد.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع

أخبار العالم العربي

بدءا من الغد.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع
Gettyimages.ru
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أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس وحتى السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه وبعد تقييم أمني ووفقا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بدءا من الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميس وحتى يوم السبت 23 أبريل 2022.

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن عدم فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد عيد الفصح اليهودي، وقال في ختام جلسة لتقييم الوضع جرت اليوم بمشاركة رئيس الأركان وممثلي جميع الأذرع الأمنية، أن إسرائيل "حافظت وما زالت تحافظ على حرية العبادة، والوضع القائم في الحرم القدسي الشريف والأهم من ذلك، على أمن مواطنيها وجميع السكان في المحيط".

وقال: "لقد قررنا بصرف النظر عن التوتر الأمني تجنب فرض الإغلاق بعد عيد الفصح اليهودي، والسماح بحرية العبادة والزيارات العائلية"

ودعا غانتس "القيادة الفلسطينية وجميع قادة المنطقة" إلى التحلي "بالمسؤولية حتى نتمكن من توسيع مكونات السياسة المدنية التي نريد تطبيقها في الفترة التي تسبق عيد الفطر المبارك".

 

المصدر: RT

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