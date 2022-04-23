إسرائيل: إطلاق صاروخ جديد من غزة باتجاه "مستوطنات الغلاف"

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو "مستوطنات الغلاف".

وقال الجيش الإسرائيلي قرابة الساعة الثالثة فجرا "تم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحد مؤخرا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف"، مضيفا أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار عبر تطبيق الجبهة الداخلية".

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وذكر الجيش أن الصاروخ سقط قرب السياج الفاصل.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت قذيفتان أخريان من غزة مساء أمس الجمعة، سقطتا داخل القطاع، حسب الجيش الإسرائيلي.

وهذا رابع هجوم صاروخي من غزة منذ الاثنين الماضي، بعد نحو أربعة أشهر من الهدوء على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يجري جلسة لتقييم الأوضاع في قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية