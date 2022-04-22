القوات العراقية تداهم مقرا لقوات حماية سنجار شمالي البلاد - فيديو

أفاد مراسل RT بأن القوات العراقية داهمت مقرا لقوات حماية سنجار "اليبشه" شمالي البلاد واعتقلت عناصر في "اليبشه" مع شخصيات أجنبية.

وذكر مراسلنا، أن قوة من الجيش العراقي داهمت مقرا لقوات اليبشه (قوات حماية سنجار) في القضاء الواقع بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وأضاف، أن القوة عثرت على كميات من الأسلحة واعتقلت عناصر من القوة مع شخصيات أجنبية "لم تحدد هوياتها وصفاتها".

وذكر أن قوات حماية سنجار "اليبشه"، هي مجموعة مسلحة تتهمها القوات العراقية بالولاء لحزب العمال الكردستاني الذي دخلت في اشتباكات معه خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: RT