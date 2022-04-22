السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 3.7 مليون حبة كبتاغون

أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولة لتهريب أكثر من 3.7 مليون حبة من الكبتاغون المخدر.

وقالت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" إن تلك الكمية كانت مخبأة ضمن إرسالية "أعمدة حديدية" وردت عبر ميناء الملك عبد العزيز.

وعرضت الهيئة تسجيلا مصورا لعملية اكتشاف تلك الكمية، وأظهرت المشاهد التي بثتها عبر حسابها في "تويتر" أن الحبوب كانت مخبأة بطريقة "احترافية" داخل الأعمدة الحديدية.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط محاولة تهريب أكثر من 3,7 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز عبارة عن أعمدة حديدية، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم شخصان.https://t.co/NmYjv4vGXepic.twitter.com/kPkcfluCJK — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 22, 2022

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الحبوب التي تم ضبطها تجاوز 3 ملايين و766 ألف حبة كبتاغون، ولم تذكر الهيئة مصدر تلك الإرسالية إلا أنها قالت إنه تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم اثنان.

المصدر: RT