مراسلتنا: إصابات بينهم مصور RT بمواجهات في المسجد الأقصى (فيديو)

أفادت مراسلتنا في القدس بأن مصور فريق RT أصيب برصاص مطاطي خلال تغطيته المواجهات في باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الجمعة.

وقالت المراسلة إن "مصورنا علي ياسين أصيب بحنجرته وتم نقله للمستشفى"، مضيفة أن هناك مصورين آخرين تعرضا لإصابة أيضا.

وقبل إصابته تمكن مصور RT من تسجيل فيديو يظهر لحظة استهداف المصورين الصحفيين بشكل متعمد من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية.

ووثقت مراسلتنا لحظة إصابة الناشط المقدسي محمد أبو الحمص برصاصة مطاطية في الساق.

كما أصيب أحد المسعفين أثناء قمع القوات الإسرائيلية للشبان الفلسطينيين في المسجد الأقصى، حسبما ذكرت المراسلة، مشيرة إلى أن القوات الاسرائيلية أغلقت باب السلسلة حيث استدعت قوات كبيرة إلى هناك.

وأكد الهلال الأحمر في القدس وقوع 9 إصابات منها إصابتان خطيرتان خلال المواجهات داخل المسجد الأقصى.

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وتتواصل المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في باحات الأقصى لليوم السادس على التوالي.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة "الفجر العظيم" في باحات الأقصى اليوم، وأطلق المصلون هتافات لدى وصولهم إلى بوابات المسجد.

ويسعى الفلسطينيون إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية للحرم القدسي المخطط لها اليوم، من خلال أداء صلاة الفجر والاعتكاف داخل المسجد الأقصى.

المصدر: RT