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إصابة 8 فلسطينيين خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي

أخبار العالم العربي

إصابة 8 فلسطينيين خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي
Globallookpress
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أفادت مراسلتنا، بإصابة 8 فلسطينيين، خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي من الجهة الغربية، في المسجد الأقصى.

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وأوضحت أن الإصابات بعضها في الرأس والرقبة، إثر استخدام القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي داخل المصلى القبلي المحاصر بالمسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، لليوم الخامس، ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها "جماعات الهيكل" لساحات الحرم القدسي، بمناسبة عيد الفصح.

وكانت "منظمات الهيكل" قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى اليوم الخميس.

المصدر: RT

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