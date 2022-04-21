الإمارات.. مجلس الوزراء يعلن عطلة عيد الفطر 9 أيام

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك بمدة 9 أيام اعتبارا من السبت 30 أبريل وحتى الأحد 8 مايو.

وأشارت إلى أن "قرار العطلة الرسمية يشمل كافة الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات على أن يستأنف الدوام الرسمي للحكومة يوم الاثنين الموافق 9 مايو المقبل".

من جهتها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن "الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1443 هجرية وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية".

المصدر: "وام" + "البيان"