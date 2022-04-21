دي ميستورا يعلن عن جولة إقليمية جديدة لحلحلة قضية الصحراء

أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا أنه سيقوم قريبا بجولة إقليمية جديدة لمحاولة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

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وستجري هذه الجولة ما بعد نهاية اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء، فيما أجاب ميستورا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كانت الجولة ستجري في الأسابيع أو الأشهر المقبلة بالقول: "لا، ونأمل أن تكون قريبا".

ونقل عن دبلوماسيين أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لم يذكر في تصريحه "مواعيد جديدة لمجلس الأمن الدولي، ولم يحدد إلى أين ينوي الذهاب في إطار جولته الجديدة".

وحسب هؤلاء الدبلوماسيين، فقد كرر أعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة نصف السنوية، "نفس مواقفهم" من الصراع، فيما قام ستيفان دي ميستورا، الذي عين في منصبه في نوفمبر، "بأول جولة له في المنطقة في يناير، والتي أخذته إلى الرباط وموريتانيا والبوليساريو والجزائر".

وعلقت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية قائلة إنه "بالنسبة للرباط، يجب أن تكون إعادة إطلاق المفاوضات، المعلقة منذ 2019، جزءا من (الموائد المستديرة) التي تجمع المغرب وجبهة البوليساريو وكذلك الجزائر وموريتانيا لكن الجزائر تعارض إجراء محادثات بهذا الشكل، وتطالب بإجراء مفاوضات ثنائية بين البوليساريو والمغرب".

المصدر: هسبريس