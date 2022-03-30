بلينكن: لا تغيير في موقف واشنطن من "الصحراء الغربية"

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد عدم وجود تغيير في موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية، ونفت دقة ما تم تناقله حول الاعتراف بحكم ذاتي لها.

ونقلت الصحيفة عن بلينكن أن بلاده "تدعم الحل السياسي للملف في إطار هيئة الأمم المتحدة".

وكان بلينكن زار الجزائر حيث استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، كما حضر اللقاء عدد من الوزراء، بينهم نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، الذي جمعهما لقاء آخر أيضا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

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وحسب "الشروق" فقد قال بلينكن في تصريحات لقناة تلفزيونية مغربية، خلال زيارته لها، إن بلاده "تدعم جهود المبعوث الأممي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا".

وفي سياق إجابته على سؤال حول اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية، قال بلينكن: "نجد خطة الحكم الذاتي المغربية خطة موثوقة وجادة وواقعية. وأعتقد أنها يمكن أن تستجيب لاحتياجات وتطلعات شعب الصحراء الغربية".

وأضاف أنه ناقش ذلك مع نظيره المغربي ذلك الموضوع.

وكانت وسائل إعلام مغربية نقلت تصريحات منسوبة للخارجية الأمريكية تعلن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، لمناسبة زيارة بلينكن إلى الرباط.

المصدر: "الشروق" + وكالة الأنباء الجزائرية