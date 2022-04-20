ظهور جماجم بشرية في نهر بالعراق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جماجم بشرية في نهر شرقي العراق.

وبحسب نشطاء، فإن الفيديو المصور في نهر ديالى شرقي العراق، يعود لمجموعة صيادين عثروا على جماجم بشرية أثناء صيدهم.

وبحسب تغريدة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن هذه الجماجم ربما تعود للحرب الطائفية بين 2006 - 2007 أو لإحدى عمليات التصفية التي قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي أو جماعات مسلحة أخرى.

ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي توضيح بشأن ما ظهر في الفيديو.

المصدر: RT