مقتل ثاني ضابط تركي خلال عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ضابط برتبة ملازم خلال عملية "المخلب - القفل" الجارية ضد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق، بعد إعلانها مقتل أحد ضباطها يوم الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "الملازم قآن قانلي قويو، استشهد جراء هجوم صاروخي في منطقة عملية المخلب - القفل".
وأشارت أن العمليات متواصلة في المنطقة بمساندة من سلاح الجو ووسائط الدعم الناري.
يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء الإثنين مقتل عسكري برتبة ملازم أول خلال عملية "المخلب-القفل".
وأطلقت تركيا فجر الإثنين هذه العملية ضد "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.
المصدر: "الأناضول"