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مقتل عسكري تركي خلال عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق

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مقتل عسكري تركي خلال عملية
Globallookpress
الجيش التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل عسكري برتبة ملازم أول خلال عملية "المخلب-القفل"، التي أطلقتها ضد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق، والذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا".

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الملازم أول عمر دليباش، استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة عملية المخلب - القفل".

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وأطلقت تركيا فجر الاثنين عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" ضد "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وزاب وأفشين - باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول" 

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