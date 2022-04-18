وزير النقل المصري يزور قطر لأول مرة ويناقش تطور العلاقات المشتركة

أعلن مجلس الوزراء المصري قيام وزير النقل المصري، كامل الوزير، بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لأول مرة.

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وتناول لقاء كامل الوزير مع وزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات النقل المختلفة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقام الجانبان بتناول تفعيل الشراكة في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال النقل البحري، والتحول لاستخدام وسائل النقل الجماعي المتطورة والصديقة للبيئة، حيث استعرض الفريق كامل الوزير تنفيذ مصر لخطه شاملة لانشاء وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وأشار الوزير إلى استكمال مصر لشبكة خطوط مترو الأنفاق بالتزامن مع تنفيذ مشروعات مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية الجديدة" وغرب النيل "السادس من أكتوبر" بإجمالي أطوال 98.5 كم، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف "LRT" عدلي منصور / العاصمة الادارية/ العاشر من رمضان" بطول 103.3 كم، الجاري تشغيله تجريبيا حاليا تمهيدا لوضعه في التشغيل الفعلي في يونيو المقبل.

المصدر: RT