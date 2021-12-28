السيسي يطلب من وزير النقل "قول الحقيقة" ويحرج مذيعة قدمت كامل الوزير دون رتبته العسكرية.. فيديو

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير النقل المصري كامل الوزير بقول الحقيقة فيما يتعلق بانيهار منظومة السكك الحديدية.

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وأوضح الريس المصري خلال افتتاح مشروعات في الصعيد: "اللي اتعمل منذ عام 1952 وحتى عام 2010 في خمسين سنة تقريبا تلت مرات بالنسبة للجرارات ومرتين بالنسبة للركاب ومرة وعشرين في المية بالنسبة لعربات نقل البضائع في ستين سنة ولما بقول الكلام ده بحطه قدامكم عشان تعرفوا حجم المشكلة والدنيا اتغيرت يا كامل بس احنا مقدرناش واكب ده معاهم".

وتابع الرئيس المصري: "ليه اللي قبل مننا كانوا في الخمسينيات والستينيات كانوا قادرين يعملوا كده ويطوروا .. ليه ياكامل؟ .. قول الحقيقة .. أنا هقولها بمنتهى الوضوح التسعير .. الخط لو بياخد 5000 جنيه عشان يتحرك أنا باخد 1000 جنيه وأفضل ادعمه وأتحمل معاه لحد ما ينهار".

وفي السياق ذاته علق السيسي، على مذيعة حفل افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير بمصنع كيما للأسمدة في أسوان التي قدمت الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات قبيل إلقاء كلمته قائلة: "المهندس كامل الوزير"، ليقاطعها الرئيس: "أرجو الكلمة دي متزعلش حد.. هي الرتب بتروح يا كامل ولا حاجة؟".

المصدر: صدى البلد