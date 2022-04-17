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وزير الأوقاف المصري يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

أخبار العالم العربي

وزير الأوقاف المصري يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر
AP
وزير الأوقاف المصري، الدكتور مختار جمعة
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أعلن وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار جمعة، ضوابط صلاة عيد الفطر، التي أكد أنها ستقام في المساجد الكبرى والجامعة بعد منع إقامتها بالساحات العامة، لتطبيق إجراءات التباعد.

وقال وزير الأوقاف المصري، إنه "سيتم منع صلاة العيد في الساحات وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها".

وشدد على "ضرورة الالتزام بضوابط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة، وعلى رأسها الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وأن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق".

ومن بين الضوابط أيضا "ألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كخطبة الجمعة، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام".

المصدر: "اليوم السابع"

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