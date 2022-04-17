مسؤول سعودي يكشف عن رقم مهول من الهدر الغذائي في المملكة سنويا
كشف مدير برنامج الحد من الهدر في الغذاء في السعودية زيد الشبانات، أمس السبت، أن قيمة الهدر الغذائي في المملكة تتجاوز 40 مليار ريال سنويا.
وأضاف الشبانات في حديث لقناة "الإخبارية": "يتصدر قائمة الأطعمة المهدرة الأرز، وتصل نسبته إلى 30 بالمئة من قيمة الطعام المهدر، ويليه الدقيق والخبز، وتصل نسبته إلى 25% من قيمة الطعام المهدر".
فيديو | مدير برنامج الحد من الهدر في الغذاء لـ #نشرة_النهار:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2022
قيمة الهدر الغذائي أكثر من 40 مليارا سنويا في #المملكةpic.twitter.com/wMR6GmUswQ
ويستهدف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، نشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي، والمشاركة في التوعية بأهمية التنويع الغذائي، والمساهمة في زيادة مصادر البروتين.
المصدر: الإخبارية