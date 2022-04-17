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مسؤول سعودي يكشف عن رقم مهول من الهدر الغذائي في المملكة سنويا

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مسؤول سعودي يكشف عن رقم مهول من الهدر الغذائي في المملكة سنويا
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كبسة سعودية
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كشف مدير برنامج الحد من الهدر في الغذاء في السعودية زيد الشبانات، أمس السبت، أن قيمة الهدر الغذائي في المملكة تتجاوز 40 مليار ريال سنويا.

وأضاف الشبانات في حديث لقناة "الإخبارية": "يتصدر قائمة الأطعمة المهدرة الأرز، وتصل نسبته إلى 30 بالمئة من قيمة الطعام المهدر، ويليه الدقيق والخبز، وتصل نسبته إلى 25% من قيمة الطعام المهدر".

ويستهدف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، نشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي، والمشاركة في التوعية بأهمية التنويع الغذائي، والمساهمة في زيادة مصادر البروتين.

المصدر: الإخبارية

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