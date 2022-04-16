رئيس برلمان الكويت يؤكد "ضرورة التضامن مع شعب فلسطين ودعمه بأي جهد كان"

أكد رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، الجمعة، ضرورة "التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعمه بأي جهد وإن كان رمزيا في سبيل إعلاء قضيته".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الغانم عبر "تويتر"، في أعقاب اقتحام قوات إسرائيلية فجر الجمعة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات واعتقال أكثر من 400 مواطن من داخله.

وقال الغانم إن "ما يحدث في مدينة القدس والمسجد الأقصى دليل على أن مصطلحات النضال والكفاح والدعم والتضامن والمؤازرة لم تمت، بل هي كلمات مفتاحية مفصلية لنيل الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني".

ما يحدث في القدس والأقصى دليل على ان مصطلحات النضال والكفاح والدعم والتضامن والمؤازرة لم تمت ، بل هي كلمات مفتاحية مفصلية لنيل الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.



-٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) April 15, 2022

وأضاف أن "ما يحدث شاهد يومي ومتكرر على سقوط كل المقولات والخطاب السياسي الذي ساد منذ 30 عاما وروج للتعايش المتخيل وترتيبات ما يسمى بالنظام الدولي الجديد".

وشدد على ضرورة "ألا نبخل على شعبنا القابع تحت الاحتلال بأي جهد وإن كان رمزيا في سبيل إعلاء قضيته وقضيتنا على مستوى العالم بأسره، وأن نؤكد تضامننا ودعمنا له بشكل يومي ودائم، وأن نفضح ممارسات الاحتلال القذرة في كل المنتديات المتاحة".

المصدر: RT