مصر.. تأخير إقلاع طائرة متجهة للإمارات بسبب إلغاء سفر 19 راكبا

تأخر إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية، متجهة من مطار القاهرة الخميس إلى مطار الشارقة بالإمارات 45 دقيقة لإلغاء سفر 19 راكبا لعدم اكتمال الأوراق الخاصة بهم.

وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة "فلاي إيجيبت" رقم 521 والمتجهة إلى الشارقة تبين عدم اكتمال أوراق السفر لـ 19 راكبا وتقرر إلغاء سفرهم وإنزال حقائبهم من الطائرة والسماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية عبر صالة الوصول بإشراف رجال الجمارك.

ولفتت المصادر إلى أن الطائرة استأنفت رحلتها بدون المسافرين الـ19 بعد تأخير حوالي 45 دقيقة.

المصدر: "الأهرام"