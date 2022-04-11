العراق.. وفاة سبعة أشخاص بـ"حمى الكونغو النزفية" منذ مطلع العام الماضي في جنوب البلاد

كشفت مصادر طبية عراقية الاثنين وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين في جنوب البلاد جراء الإصابة بمرض "الحمى النزفية" المعروفة بـ"حمى الكونغو" منذ مطلع العام الماضي جراء ملامسة الماشية.

وقال حسين رياض مدير الصحة العامة في محافظة ذي قار لـ"فرانس برس" "توفي سبعة أشخاص ويعاني ثامن من إصابة خطرة منذ بداية العام الماضي وخلال الأشهر القليلة من هذا العام".

وأضاف "هناك حوالي عشرين إصابة بالمرض".

وأوضح أن جميع الضحايا "يعملون في قطاع تربية الحيوانات"، مشيرا إلى أن آخر وفاة حدثت بداية هذا العام.

ولفت رياض إلى أن الحمى النزفية ظهرت في العراق "قبل عدة سنوات قبل أن تختفي وتعاود الظهور مرة أخرى العام الماضي".

وحذر الطبيب من نقل المواشي "من منطقة لأخرى بدون مراقبة وإشراف دائرة البيطرة"، مشيرا إلى عدم وجود إحصاء لعدد الحيوانات المصابة بالمرض.

وقال ثامر حبيب حمزة المدير العام للدائرة البيطرية في وزارة الصحة العراقية الذي أكد حدوث حالات وفاة جنوب العراق بالمرض، "عندما نكتشف المرض، نقوم برش مبيدات خاصة للقضاء على "القراد" التي على الحيوانات وعلى الأرض".

وبالنسبة إلى توافر العلاجات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب سيف البدر لفرانس برس إن "علاج الإصابات البشرية متوافر والحالات جميعها متابعة من قبل دوائر الصحة".

وتعد ذي قار الواقعة جنوب العراق، عاصمتها مدينة الناصرية، محافظة فقيرة تربى في كثير من مناطقها الماشية كالأبقار والأغنام والماعز والجاموس، التي تعتبر وسيطا ناقلا لمرض الحمى النزفية أو حمى الكونغو النزفية "سي سي أج أف".

وينتقل هذا المرض للإنسان "أما عن طريق لدغات القراد أو من خلال ملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة عند ذبحها أو بعده مباشرة"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتشير المنظمة العالمية إلى أن انتقال المرض بين البشر "قد يتم عبر الإتصال المباشر بالدم أو الإفرازات البشرية أو السوائل البيولوجية للمصابين".

وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية، إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40 بالمئة من المصابين.

المصدر: أ ف ب