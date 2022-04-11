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الصحة المصرية تتحدث عن 10 أعراض لمتحور كورونا الجديد

الصحة

الصحة المصرية تتحدث عن 10 أعراض لمتحور كورونا الجديد
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبدالغفار، عن أعراض متحور كورونا الجديد EX، مشيرا إلى أن أعراضه تشبه أعراض الفيروس الأصلي نفسه.

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وأوضح أن أعراض متحور كورونا الجديد EX، هي ارتفاع درجة الحرارة، وفقدان حاستي الشم والتذوق، ومشكلات في الجهاز الهضمي، وضيق في التنفس، بالإضافة إلى الحمى، والسعال، وظهور طفح جلدي، والهذيان، والتعب والإرهاقـ، والرشح.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر لم تسجل أي متحورات لفيروس كورونا الجديدة حتى الآن، لافتا إلى أنه لا داعي للخوف أو القلق أو التوتر بشأن متحور كورونا الجديد EX، مناشدا المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة الثالثة وهي التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز مناعة الجسم ضد متحورات فيروس كورونا والتي تظهر كما هو معروف.

وكشف عن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة المحصنة بالكامل، وهو ما اقترب 50 مليون مواطن.

المصدر: الوطن

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