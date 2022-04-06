لأول مرة منذ أزمة كورونا.. مصر تعلن أحد أكبر محافظاتها خالية من مرضى كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبدالغفار، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

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وأشار إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا، سواء للحالات المشتبه فيها أو المسافرين، جاءت جميعها سلبية على مدار الـ10 أيام الماضية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، هاني جميعة، إن نتائج تحاليل عينات PCR بأقسام الداخلي وعددها 13 حالة، والعناية المركزة وعددها 15 حالة، في جميع المستشفيات، جاءت سلبية أيضاً وتم نقلها إلى الأقسام العادية.

وأضاف أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الجمهورية في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك وفقا للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التطعيم بالمحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.

وبلغ عدد من تلقوا اللقاح كجرعة أولى 3 ملايين و181 ألفا و172، بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية مليونين و256 ألفا و927 حتى اليوم، لافتاً إلى استمرار الفرق المتنقلة في القيام بحملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والتجمعات خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مراكز التطعيم الثابتة.

المصدر: الوطن