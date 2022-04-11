الزيدي ينقل عن السيستاني: "داعش" كان يهدد العراق وغير العراق

نقل قائد فرقة "العباس القتالية" ميثم الزيدي، اليوم الاثنين، عن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني قوله، إن "تنظيم داعش كان يهدد العراق وغير العراق".

إقرأ المزيد

وقال الزيدي خلال كلمة في ذكرى "استشهاد" عدد من مقاتلي فرقته، إن "سماحة السيد السيستاني (دام ظله) ذكر خلال لقاء سابق مع فرقة العباس القتالية، أن داعش كان يهدد العراق وغير العراق".



وتحدث الزيدي عن مشاركة فرقته في تحرير ناحية البشير بمحافظة كركوك من تنظيم "داعش" عام 2016.



يذكر أن فرقة "العباس القتالية" التي تشكلت بناء على "فتوى الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع السيستاني عام 2014، تنضوي تحت لواء "حشد العتبات" بعد انفصالها قبل عامين عن الحشد الشعبي.



المصدر: RT