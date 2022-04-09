السعودية.. عاصفة ترابية تجعل نهار مدينة حفر الباطن ليلا والأرصاد تحذر (فيديو)

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية يوم السبت أن عاصفة ترابية جعلت نهار مدينة حفر الباطن شمال شرق السعودية ليلا، فيما أصدرت الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين.

وشهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها خلال الساعات الماضية تدنيا في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أثرت على المحافظة فيما وصفها بعض المغردين على "تويتر" بأنها حولت النهار إلى ليل.

ونبه المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق لتعرض محافظة حفر الباطن إضافة إلى بعض محافظات المنطقة الشرقية إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر حتى الثامنة مساء السبت.

غبار كثيف على هجرة البرازي شمال #حفرالباطن_الان قبل عصر السبت ٨ #رمضان ١٤٤٣

📷 علي البدر pic.twitter.com/K0sg3UjZFL — عاشق المطر 🌧️ (@lpl0az) April 9, 2022

وصول موجة الغبار الكثيفة ل #حفرالباطن_الان س ٤.٠٠ م السبت ٨ #رمضان ١٤٤٣ pic.twitter.com/929Go5OZyq — عاشق المطر 🌧️ (@lpl0az) April 9, 2022

غبار #حفرالباطن_الان س ٤.١٥ م السبت ٨ #رمضان ١٤٤٣

عضوالمجموعة عايد الحربي pic.twitter.com/abLbSBxSSU — عاشق المطر 🌧️ (@lpl0az) April 9, 2022

..مساء الخير .. اجواءنا اليوم 😷😷 pic.twitter.com/9U7IvqVBIq — البرنسيسه sهمس القلوب s (@hams200100) April 9, 2022

من جهة أخرى، أوضحت صور الأقمار الصناعية أن العاصفة التي ضربت الشرقية اليوم ستمتد لمنطقة الرياض بما فيها العاصمة والقصيم خلال الساعات القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن الأقمار الصناعية توضح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية "حفر الباطن-القيصومة" وما جاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتوقعت أن تؤثر العاصفة خلال الساعات القادمة إلى صباح الأحد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، والرياض العاصمة.

🛑الأقمار الصناعية توضّح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة #الشرقية (حفر الباطن-القيصومه) وماجاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه إنعدام في الرؤية الأفقية ويتوقع بمشيئة الله أن تؤثر خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية،القصيم، الرياض،والرياض العاصمة. pic.twitter.com/Sc3XQZdnhV — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) April 9, 2022

المصدر: RT + صحيفة "سبق" السعودية