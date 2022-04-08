بالصور.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية التي حالت دون وصول من أعمارهم أقل من 40 عاما إلى المسجد.

وشهدت شوارع مدينة القدس اكتظاظا كبيرا لاسيما في البلدة القديمة وأزقتها وفي الطرقات المؤدية إلى الحرم القدسي وسط انتشار أمني كبير للقوات الإسرائيلية.

AHMAD GHARABLI / AFP

AHMAD GHARABLI / AFP

AHMAD GHARABLI / AFP

وفي ظل الاكتظاظ الكبير، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع المحاذية للبلدة القديمة ونصبت السواتر الحديدية والحواجز المتنقلة ومنعت مرور المركبات باستثناء حافلات خاصة تقل المصلين عند نقاط محددة.

AHMAD GHARABLI / AFP

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن تسهيلات للفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية تتعلق بالسماح لهم بالدخول إلى القدس والصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة، معلنة أنه لا قيود على دخول النساء والأطفال دون الـ12 عاما والرجال ممن تزيد أعمارهم على أربعين عاما.

المصدر: وكالات