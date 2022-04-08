السعودية.. تدشين المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة - فيديو

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة، والذي تناغم مع عدد من الاعتبارات الهامة تحاكي روحانية المكان.

وقال السديس، إن "المنبر يعد أحد الشواهد على العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين، وتستمر أعمال التطوير بهما ودعم كافة الجوانب المتعلقة بتيسير أداء العبادات على القاصدين، وتسخير كافة العوامل المساندة للعاملين لتقديم الخدمة المثلى".

الرئيس العام يدشن المنبر الجديد للحرم المكي ويؤكد أنه أحد شواهد اهتمام ولاة الأمر بالحرمين الشريفينhttps://t.co/RzkEIDq60o#صياما_وقياما#معتمرون_آمنون#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/SfC34yL5Ox — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 8, 2022

من جهته، كشف وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية محمد بن سليمان الوقداني، عن الحلة الجديدة لمنبر المسجد الحرام بالتزامن مع الجمعة الأولى لشهر رمضان المبارك، قائلا: "المنبر الجديد روعي في تصميمه وإخراجه الفلسفة المعمارية للعناصر المختلفة في جنبات وأروقة المسجد الحرام، إذ صمم بارتفاع 3.4 متر وعرض 1.20 متر، إضافة للأخذ بالاعتبار كافة الجوانب التشغيلية والتقنية والهندسية من بنية تحتية للصوتيات، وآليات لعمليات التنقل وغيره".



بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية عبد الله الحريقي، أن "المنبر يعطي طابعا تاريخيا وموروثا إسلاميا عميقا، يتماشى مع الجماليات الموجودة بالمسجد الحرام وأروقته".

وأضاف: "امتازت الحلة الجديدة بتحقيق التباين والتمازج بين الصلابة والشفافية من خلال تطعيم جنبات مجسم المنبر بمادة الزجاج بأسلوب وتصميم معاصر منطلق من عمق العمارة الحديثة".

المصدر: "سبق"