ولي العهد السعودي يصلي في المسجد النبوي ويطلق توسعة أقدم مسجد في تاريخ الإسلام! (فيديو+ صور)

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، المسجد النبوي في المدينة المنورة حيث أدى الصلاة في الروضة الشريفة، بالإضافة إلى زيارة مسجد قباء.

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سمو #ولي_العهد يزور #المسجد_النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة، ويتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما. pic.twitter.com/UZyhlGnNpU — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) April 8, 2022

وأثار هذا الفيديو، الذي ظهر فيه ولي العهد في المسجد النبوي، تفاعلا وإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه يتزامن مع شهر رمضان.

الله يوفقك ويحميك يارب ويقبل دعائك ويزيدك من فضله ورحمته فانه لايملكها الا هو — Abo-Bader12 (@Abo_Bader1425) April 8, 2022

أللهم أجب دعاواته وأرضئ عنه وارضيه بكل ماتحب وترضى — *البدويه* Hilah (@Hilah42620969) April 8, 2022

المصدر: سبق

و ومن المدينة المنورة أعلن بن سلمان، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، الذي يعد أول مسجد بني في الإسلام، موضحا أن مشروع توسعة قباء يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من المصلين في أوقات المواسم والذروات.

المصدر: سبق

وأوضح أن هذا المشروع يأتي تحقيقا لأهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة، إذ سيعمل على رفع مساحة المسجد من 5.035 مترا مربعا إلى 50 ألف متر مربع.

ووجه ولي العهد بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

المصدر: "واس" + "الإخبارية"+ RT