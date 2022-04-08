 
مباشر

ولي العهد السعودي يصلي في المسجد النبوي ويطلق توسعة أقدم مسجد في تاريخ الإسلام! (فيديو+ صور)

مجتمع

ولي العهد السعودي يصلي في المسجد النبوي ويطلق توسعة أقدم مسجد في تاريخ الإسلام! (فيديو+ صور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srri

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، المسجد النبوي في المدينة المنورة حيث أدى الصلاة في الروضة الشريفة، بالإضافة إلى زيارة مسجد قباء.

إقرأ المزيد
لحظة استقبال بن سلمان من قبل شقيقه الأكبر لدى وصوله المدينة المنورة تثير تفاعلا (فيديو)
لحظة استقبال بن سلمان من قبل شقيقه الأكبر لدى وصوله المدينة المنورة تثير تفاعلا (فيديو)

وأثار هذا الفيديو، الذي ظهر فيه ولي العهد في المسجد النبوي، تفاعلا وإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه يتزامن مع شهر رمضان.

ولي العهد السعودي يصلي في المسجد النبوي ويطلق توسعة أقدم مسجد في تاريخ الإسلام! (فيديو+ صور)
المصدر: سبق

و ومن المدينة المنورة أعلن بن سلمان، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، الذي يعد أول مسجد بني في الإسلام، موضحا أن مشروع توسعة قباء يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من المصلين في أوقات المواسم والذروات.

ولي العهد السعودي يصلي في المسجد النبوي ويطلق توسعة أقدم مسجد في تاريخ الإسلام! (فيديو+ صور)
المصدر: سبق

وأوضح أن هذا المشروع يأتي تحقيقا لأهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة، إذ سيعمل على رفع مساحة المسجد من 5.035 مترا مربعا إلى 50 ألف متر مربع.

ووجه ولي العهد بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

المصدر: "واس" + "الإخبارية"+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا