السعودية.. "الغذاء والدواء" تتخذ إجراءات ضد شوكولاتة "كيندر" الشهيرة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من شوكولاتة "بيض كيندر سربرايز" من إنتاج بلجيكا، لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الهيئة أن "مركز الإنذار السريع تلقى بلاغا عن تلوث منتج شوكولاتة Kinder Surprise Maxi بأرقام تشغيلات تشمل (L004L03--- وL005L03-AD) بتاريخ انتهاء 1102022".

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذر منها، كما أوصت المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج المصنع في بلجيكا، والتخلص مما لديهم منه، حفاظا على صحتهم.

وبينت "الغذاء والدواء" أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا تسبب في أغلب الحالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال، لافته إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.

#الغذاء_والدواء تحذّر من منتج Kinder Surprise Maxi لاحتمالية تلوث المنتجات ببكتيريا السالمونيلا، وتوصي المستهلكين بتجنب استهلاك التشغيلات المحددة. pic.twitter.com/KRStZljrSe — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 7, 2022

وكانت قد سحبت شركة "فيريرو" الإيطالية العملاقة في مجال صناعة الشوكولاته منتجات من علامتها التجارية "كيندر" مصنوعة في بلجيكا، بعد تسجيل عشرات الإصابات بالسالمونيلا في أوروبا قبل أسبوعين من عيد الفصح.

وشملت عملية السحب سلسلة منتجات من علامة "كيندر" التجارية مصنعة داخل مصنع "فيريرو" في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية وألمانيا والسويد.

المصدر: "واس"