اليمن.. أول سفينة وقود تصل الحديدة بعد بدء سريان الهدنة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية أن التحالف العربي بقيادة السعودية سمح لأول ناقلة وقود بدخول ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، بموجب الهدنة المتفق عليها لمدة شهرين.

وأكدت شركة النفط اليمنية المدارة من قبل الحوثيين اليوم الأحد، وفقا لقناة "المسيرة"، وصول السفينة "سيبلاندر سافير" المحملة بالمازوت إلى ميناء الحديدة الذي يمر عبره 70% من إجمالي واردات اليمن التجارية والإنسانية.

واتهمت الشركة التحالف العربي باحتجاز هذه السفينة لمدة 88 يوما، مشيرة إلى أن ثلاث سفن بنزين إسعافية لا تزال محتجزة لدى التحالف.

وأبدت الشركة أملها في أن يسرع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في تنفيذ اتفاق الهدنة و"تحريك باقي السفن إلى الحديدة للتخفيف من حدة أزمة الوقود".

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن التحالف، بموجب اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أمس، وافق على السماح لـ18 سفينة محملة بالوقود بدخول الحديدة، بالإضافة إلى تسيير رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا من صنعاء إلى الأردن ومصر.

المصدر: "المسيرة" + "أسوشيتد برس"