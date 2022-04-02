عشرات الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى (صور)

أدّى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مساء يوم السبت، صلاة التراويح في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين الذين توافدوا بعد تناول وجبة الإفطار لأداء صلاتي التراويح والعشاء في المسجد.

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وهذه هي الليلة الثانية التي يتم فيها أداء صلاة التراويح بأعداد كبيرة بعد إعلان الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، عن السبت أول أيام شهر رمضان.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 50 ألف مصل أدّوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

المصدر: RT