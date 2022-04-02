جونسون يرحب بإعلان الهدنة في اليمن

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ مع أول أيام شهر رمضان.

وكتب جونسون على "تويتر": "أمامنا الآن أخيرا فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم".

I welcome the announcement of a two-month truce in Yemen by @OSE_Yemen.



We now have a window of opportunity to finally secure peace and end the humanitarian suffering – I urge all parties to work towards a lasting political solution. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 1, 2022

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وأعلن المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج، مساء يوم الجمعة، موافقة أطراف الصراع على هدنة أممية لمدة شهرين تبدأ اليوم السبت الذي يوافق أول أيام شهر رمضان.

وقد رحب التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالمقترح الأممي وكذلك رحبت جماعة الحوثي وقيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالهدنة.

المصدر: RT