 
مباشر

جونسون يرحب بإعلان الهدنة في اليمن

أخبار العالم العربي

جونسون يرحب بإعلان الهدنة في اليمن
AP Alberto Pezzali
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqeq

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ مع أول أيام شهر رمضان.

وكتب جونسون على "تويتر": "أمامنا الآن أخيرا فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم".

إقرأ المزيد
رئيس وزراء اليمن يبحث مع غروندبرغ المقترح الأممي لتخفيف المعاناة الإنسانية
رئيس وزراء اليمن يبحث مع غروندبرغ المقترح الأممي لتخفيف المعاناة الإنسانية

وأعلن المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج، مساء يوم الجمعة، موافقة أطراف الصراع على هدنة أممية لمدة شهرين تبدأ اليوم السبت الذي يوافق أول أيام شهر رمضان.

وقد رحب التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالمقترح الأممي وكذلك رحبت جماعة الحوثي وقيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالهدنة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا