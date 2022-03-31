رئيس وزراء اليمن يبحث مع غروندبرغ المقترح الأممي لتخفيف المعاناة الإنسانية

بحث رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، مقترح الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية والدفع بجهود استئناف العملية السياسية.

وقال عبد الملك خلال لقائه غروندبرغ في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس إن "الحكومة تدعم المبعوث الأممي وما يبذله من جهود للتهدئة على طريق استئناف العملية السياسية، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بإيعاز من داعميها في طهران".

وأضاف أن "الحكومة لم تكن يوما عائقا أمام أي مبادرات أو جهود لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتتعاطى بإيجابية مع كل الدعوات تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً".

واعتبر "رفض مليشيا الحوثي لدعوات الحوار وآخرها دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات الرياض، ورفض استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستهداف مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية في السعودية للإضرار بالاقتصاد العالمي، يظهر عداوتها للسلام والاستخفاف بمعاناة اليمنيين، كونها تتحرك وفق أجندات ومصالح النظام الإيراني الداعم لها".

من جهته، أكد المبعوث الأممي "حاجة اليمن للوصول بشكل عاجل هدنة مع بداية شهر رمضان، وضمان تيسير حرية الحركة والتنقل"، مشددا على "ضرورة استئناف العملية السياسية وأهمية مشاورات الرياض في الوصول إلى حلول للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة".

المصدر: وكالات