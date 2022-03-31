زيلينسكي يبحث مع بن زايد تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تلقى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، اتصالا هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا خلاله تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومستجدات مسار المفاوضات الجارية.

إقرأ المزيد

واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الأوكراني على "آخر التطورات الجارية"، بحسب بيان رسمي إماراتي، وأكد بن زايد على "أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا".

كما شدد بن زايد على "أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة".

وأكد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة "لجميع المساعي السلمية والمبادرات التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات، التي تعد الوسيلة الأمثل لحل الخلافات والأزمات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف".

المصدر: أ ف ب