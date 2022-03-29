رئيس طيران الإمارات يؤكد عزم شركته تسيير رحلات إلى روسيا حتى إشعار آخر

أعلن تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء أن الشركة ستواصل تسيير الرحلات الجوية إلى روسيا إلى أن يطلب أصحابها عدم القيام بذلك.

إقرأ المزيد

وأشار كلارك في كلمة ألقاها أمام القمة العالمية للحكومات 2022، إلى أن سلطات دولة الإمارات لم تعلن حتى الآن عن نيتها وقف الرحلات من وإلى روسيا أو تعليقها.

وأضاف أن "هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نسافر إلى هناك فنحن نحمل السلع الإنسانية.‭‭ ‬‬لدينا منظمات غير حكومية تسافر من روسيا وإليها. لدينا المجتمع الدبلوماسي الذي يتوجه من وإلى روسيا.. لذلك فإن كل ما علينا القيام به أن نكون عامل تمكين وتسهيل دون اتخاذ موقف سياسي في الوقت الراهن".

المصدر: وكالات