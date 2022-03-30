الخزعلي: "الإطار التنسيقي" يشترط أن يكون رأيه مهما في اختيار رئيس الحكومة العراقية

أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، أن "الإطار التنسيقي" الذي يعتبر جزءا من قواه، يشترط أن يكون رأيه مهما في اختيار رئيس الحكومة.

وقال خلال تصريح للصحفيين عقب اجتماع قيادات الإطار في بغداد، إن "أعداد الوزارات وتوزيعها ليست في موارد اهتمامنا، لكننا نشترط أن نكون جزءا من الكتلة الأكبر، و نشترط أن يكون رأينا مهما في انتخاب مجلس رئيس الوزراء".



وأضاف أن "ما فعله الإطار التنسيقي خلال الجلستين السابقتين في البرلمان هو تثبيت حق المكون الأكبر سياسيا واجتماعيا وما نريده هو إيجاد رئيس وزراء يعمل بشكل مستقل".



المصدر: RT