قناة عبرية: إسرائيل اعترضت طائرتين إيرانيتين بلا طيار بمساعدة دولة جارة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرتين إيرانيتين دون طيار هذا الشهر بمساعدة دولة مجاورة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طائرة إسرائيلية من طراز F35 نجحت في إسقاط طائرتين إيرانيتين دون طيار، حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، وأسقطتهما في إحدى دول المنطقة وذلك بمساعدة من دول الجوار، دون تسميتها.

وقالت إن واقعة نجاح الطائرة الإسرائيلية "F35" في اعتراض طائرتين إيرانيتين كانت في طريقهما إلى البلاد، وسقوطهما في إحدى دول المنطقة، هو حدث تاريخي لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن الطائرات دون طيار الإيرانية تمثل مصدر قلق كبير لكبار المسؤولين في إسرائيل، خاصة مع استخدام إيران لتقنية وتكنولوجيا مستقلة أو محلية وحديثة، كما أن التقنيات الإيرانية تتميز بترددات مختلفة وأنظمة رقمية أخرى، على حد وصف القناة العبرية.

وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شهد واحدة من الأحداث المهمة خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في إسقاط هاتين الطائرتين الإيرانيتين، وهو ما جاء على هامش الحديث عن اقتراب نهاية ولاية قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، وقرب تولي سلفه الجنرال تومير بار.

وبينت أن فترة ولاية الجنرال نوركين شهدت مواجهات إسرائيلية إيرانية خاصة على صعيد الطائرات دون طيار.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية