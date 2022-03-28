مصر.. وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه إعانة عاجلة لعائلة إمام توفي في المسجد
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp9i
وجّه وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة بصرف 30 ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة الإمام المتوفى في أحد المساجد بالشرقية الشيخ صالح علي محمود محمد.
وتوفي الشيخ صالح علي محمود محمد يوم الأحد أثناء في مسجد النقراشي بناحية أبراش بمركز مشتول السوق حيث همّ لإقامة صلاة العصر.
وشدد وزير الأوقاف على سرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته وتوجيه مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ مجدي بدران، مدير مديرية أوقاف الشرقية، لتقديم واجب العزاء للأسرة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية