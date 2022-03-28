الخارجية الروسية: هجمات الحوثيين على السعودية ستتسبب بالتصعيد في منطقة الخليج

دانت روسيا بشدة، الاثنين، هجمات الحوثيين على البنية التحتية في السعودية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ستتسبب بتصعيد العنف في منطقة الخليج.

وجاء في بيان الوزارة: "تدين موسكو بشدة الأعمال المسلحة لجماعة (أنصار الله) الحوثية والموجهة ضد أهداف مدنية في السعودية.. مثل هذه الأعمال محفوفة بمزيد من تصعيد العنف في منطقة الخليج، وقد يكون لها عواقب وخيمة على الوضع البيئي في المنطقة".

وشددت الوزارة، على "دعوة جميع أطراف الصراع اليمني إلى ضبط النفس ووقف المواجهة المسلحة، التي يقتل فيها المدنيون وتدمر البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف البيان: "نحن مضطرون للقول إن هجمات الحوثيين على أهداف في الدول المجاورة، والتي هي نتيجة مباشرة للتدهور المستمر للوضع في اليمن، تؤدي إلى تقويض جهود حفظ السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ".

وشدد البيان على أنه "نعيد التأكيد على موقفنا المبدئي المؤيد للتغلب على التناقضات القائمة من خلال حوار شامل، مع مراعاة مصالح جميع القوى السياسية والطوائف في اليمن، والتوصل في أقرب وقت إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة".

المصدر: "تاس"