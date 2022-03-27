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السعودية.. القبض على مقيم امتهن تزوير العملة

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السعودية.. القبض على مقيم امتهن تزوير العملة
Gettyimages.ru
السعودية.. شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم لتزييفه أوراقا نقدية
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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيم كاميروني نشط في تزييف النقود والوثائق الرسمية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الأمن قبض على مقيم من الجنسية الكاميرونية، لتزييفه أوراقا نقدية وتزوير مستندات رسمية.

وقال إن المقيم اتخذ من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض موقعا لارتكاب جريمته.

وأكد المتحدث أنه تم ضبط قصاصات ورقية وأجهزة وأدوات تستخدم في عمليات التزييف والتزوير، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: واس

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